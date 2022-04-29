Суд заочно арестовал комбрига ВСУ по делу об ударе «Точки-У» по Краматорску

Суд заочно арестовал комбрига ВСУ Ярошевича делу об ударе «Точки-У» по вокзалу Краматорска

В Москве Басманный суд заочно арестовал командира 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Федора Ярошевича по делу об ударе ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в отношении него возбудили дело по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

О трагедии на железнодорожном вокзале Краматорска стало известно 8 апреля. Обломки снаряда упали рядом с железнодорожным вокзалом, где проходила эвакуация местного населения. Как сообщил глава администрации Донецкой области Украины Павел Кириленко, в результате удара «Точки-У» погибли 50 человек, пятеро из них — дети.