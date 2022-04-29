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Раскрыты потери Universal из-за ухода режиссера «Форсажа 10»

Universal теряет до $1 млн в день после того, как режиссер «Форсажа 10» Лин покинул проект

Кадр: фильм «Форсаж»

Киностудия Universal теряет до одного миллиона долларов в день после того, как американский кинорежиссер Джастин Лин покинул проект «Форсаж 10». Об этом сообщает издание Variety.

Премьера фильма пока не переносилась. Она запланирована на 19 мая 2023 года. В ближайшее время Universal рассчитывает найти замену Лину.

Последние десять лет режиссер посвятил работе над пятью частями «Форсажа». По данным Deadline, уход Лина с поста режиссера новой картины может быть связан с тем, что у кинодеятеля возникло слишком много творческих разногласий с другими авторами франшизы. При этом он остается одним из продюсеров проекта.

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Марина Совина
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