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В России предложили путешествовать по-новому

«Одноклассники» и Ростуризм рассказали об активностях в преддверии майских выходных

Фото: OK

Российским пользователям «Одноклассников» предложили путешествовать не выходя из дома — совместно с Ростуризмом соцсеть подготовила серию онлайн-экскурсий в преддверии майских выходных. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 4, 5 и 6 мая в группе агентства пройдет серия прямых эфиров от экскурсоводов, которые расскажут о достопримечательностях различных регионов России: Алтайского края, Москвы, Нижнего Новгорода и Владивостока.

В числе других активностей — интерактивный квиз «Как ты знаешь российские города», запущенный совместно с проектом «Мир глазами инженера». Благодаря сервису можно не только проверить себя, но и узнать новые факты о городах страны. После прохождения квиза каждый участник получит значок-подарок на фотографию профиля.

Кроме того, с 29 апреля любой пользователь соцсети сможет украсить главное фото профиля рамками с шуточными фразами от проекта: «Земля — Луна, Калуга — Марс. Передаем за проезд!», «Ты где? В Вологде-где!», «Сладок, как тульский пряник, горяч, как тульский самовар» (установить их можно бесплатно в приложении «Волшебные рамки»). При этом в официальной группе проекта появится серия образовательных публикаций от экспертов.

«Одноклассники» регулярно реализуют и поддерживают инициативы в сфере внутреннего туризма. Например, 7 апреля состоялась премьера гастрономического travel-шоу «Можно! с Можаевым». Ведущий, ресторанный критик и журналист Яков Можаев, исследует еще не модные, но интересные туристические маршруты Урала и знакомит зрителей с местной кухней.

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Варвара Кошечкина
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