Россиянам покажут эксклюзивное кино

«Амурские волны» покажут во «ВКонтакте» фильм «Землянин» про космонавта Гагарина

Студия «Амурские волны» эксклюзивно покажет во «ВКонтакте» биографический фильм «Землянин» о российском космонавте Юрии Гагарине. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Посмотреть кино можно с помощью подписки в VK Donut, ее стоимость — 350 рублей.

Отмечается, что картина посвящена не только первому полету человека в космос — лента подробно рассказывает и о юности Гагарина, и о «космической гонке», и в целом о развитии космонавтики в стране.

Автор фильма Роман Штыль-Битыньш отметил, что его команда перед съемками изучила всю доступную кинохронику и множество документов по теме. «Мы нарисовали графику, основанную на реальных чертежах космических аппаратов и кораблей. Мы полюбили Гагарина таким, каким он был. Не иконой с фирменной улыбкой и развязанным шнурком, а живым и неоднозначным человеком. Мы хотим, чтобы и вы могли полюбить его», — подчеркнул он.

«Амурские волны» планируют развивать сообщество «ВКонтакте» и делиться новыми проектами на своей странице, в том числе бесплатно на платформе «VK Видео». На ресурсе появится библиотека контента студии, в том числе фильмы Романа Супера «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого» и «Это Эдик» о писателе Эдуарде Успенском.

Студия в целом создала более 30 проектов, среди которых детективные сериалы «Это реальная история» и «Авантюристы», байопики «Дуров» и «Сахаров. Две жизни», объяснительные ролики для проектов Arzamas и «Советский дизайн».

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