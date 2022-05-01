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Директор белорусского санатория в Юрмале сообщил о депортации из Латвии

Директор санатория «Белоруссия» в Юрмале Груздов заявил, что его депортировали из Латвии

Директор санатория «Белоруссия» в латвийском городе Юрмала Александр Груздов сообщил, что его депортировали из Латвии. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Груздова, после заморозки счета лечебного учреждения его выдворили из страны как «лицо, несущее потенциальную угрозу национальной безопасности». При этом он подчеркнул, что выполнил требования, выдвинутые латвийскими властями, в том числе остановил деятельность санатория.

Также Груздов отметил, что его лишили вида на жительство с правом работы. В настоящее время она находится в Белоруссии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого США и ряд стран ввели санкции против Москвы и Минска.

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Ксения Назарова
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