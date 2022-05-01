Россияне подали более миллиона заявлений на новые выплаты на детей

Россияне подали 1,1 млн заявлений на получение выплаты для детей от 8 до 17 лет

Для оформления начавшей действовать с мая новой меры поддержки семей с детьми от 8 до 17 лет россияне подали более миллиона заявлений о таких выплатах. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит «Интерфакс».

«Уже поступило свыше 1,1 миллиона заявлений на 1,6 миллиона детей, из них 923 тысячи были заполнены на портале Госуслуги с 26 по 30 апреля», — прокомментировал министр. В среднем срок рассмотрения заявление составляет 10 рабочих дней, но может быть продлен.

Мера поддержки назначается на 12 месяцев, потом ее нужно продлевать. Пособия получат семьи, чей среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум по региону на дату обращения. Размер выплаты будет отличаться от суммы пособия одиноким родителям и составит 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для детей в регионе. В среднем это 6150 рублей.

На выплату можно рассчитывать с того месяца, как ребенку исполнится 8 лет (но не раньше 1 апреля 2022 года), и до достижения им 17 лет. При назначении учитываются доходы и имущество.