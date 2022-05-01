Экономике Германии предрекли рецессию из-за эмбарго на российское топливо

Экономист Келер-Гейб: экономику ФРГ ожидает рецессия из-за эмбарго на российское топливо

Эксперты предрекли экономике Германии рецессию из-за подорожания энергоресурсов и эмбарго на российское топливо. Об этом сообщает N-TV.

По словам главного экономиста банка KfW Фрици Келер-Гейб, без энергетического эмбарго на российское сырье экономика ФРГ все равно заметно выросла бы в этом году. Однако с учетом «серьезных негативных рисков все может сложиться иначе».

Эксперт отметила, что в настоящее время на экономику страны оказывает влияние комплекс трудностей, в том числе нарушение цепочки поставок, коронавирусные ограничения, нехватка рабочей силы в Китае и рост цен из-за ситуации на Украине.

Экономический эксперт Вероника Гримм из экспертного совета правительства Германии также предсказала «непогоду» для экономики страны. По ее словам, цены на энергоносители могут остаться на высоком уровне. Она заявила, что это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители. На этом фоне Россия с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться за поставки российской валютой.

