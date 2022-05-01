Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономике Германии предрекли рецессию из-за эмбарго на российское топливо

Экономист Келер-Гейб: экономику ФРГ ожидает рецессия из-за эмбарго на российское топливо

Фото: Pixabay

Эксперты предрекли экономике Германии рецессию из-за подорожания энергоресурсов и эмбарго на российское топливо. Об этом сообщает N-TV.

По словам главного экономиста банка KfW Фрици Келер-Гейб, без энергетического эмбарго на российское сырье экономика ФРГ все равно заметно выросла бы в этом году. Однако с учетом «серьезных негативных рисков все может сложиться иначе».

Эксперт отметила, что в настоящее время на экономику страны оказывает влияние комплекс трудностей, в том числе нарушение цепочки поставок, коронавирусные ограничения, нехватка рабочей силы в Китае и рост цен из-за ситуации на Украине.

Экономический эксперт Вероника Гримм из экспертного совета правительства Германии также предсказала «непогоду» для экономики страны. По ее словам, цены на энергоносители могут остаться на высоком уровне. Она заявила, что это серьезный вызов для конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители. На этом фоне Россия с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться за поставки российской валютой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США объявили об игнорировании Путиным попыток Вашингтона давить на союзников РФ
Лавров разъяснил слова Путина о «невиданном оружии»
Лавров раскрыл требование России к Украине
Лавров обвинил Украину в саботаже переговоров
Французы бросились воровать продукты в магазинах после первомайской демонстрации
Экономике Германии предрекли рецессию из-за эмбарго на российское топливо
Киев заявил о нескольких сотнях мирных жителей на «Азовстали»
Кепка Глеба Жеглова пострадала в ходе боев в Мариуполе
Киркоров попросил остановить «охоту на ведьм»
Терапевт перечислил частые причины головной боли по утрам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.