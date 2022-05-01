Защита криминального авторитета Кочуйкова обжаловала отказ о его переводе

Адвокат криминального авторитета Кочуйкова обжаловал отказ о переводе в колонию-поселение

Защита криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного под кличкой Итальянец, обжаловала отказ суда о его переводе из колонии строго режима в колонию-поселение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На заседании адвокат указал на то, что его подзащитный прошел обучение по дополнительным рабочим специальностям, после чего трудоустроился. По его словам, Кочуйков принимал активное участие в общественной жизни колонии и в спортивных мероприятиях исправительного учреждения.

Кроме того, отметила защита, осужденный занимался благотворительностью, перечисляя свою заработную плату и личные сбережения на цели благотворительности, 13 раз поощрялся администрацией и имел благодарности от руководителей различных общественных и благотворительных организаций.

«Представитель администрации исправительного учреждения указывал на желание осужденного сотрудничать с администрацией в изобличении лиц, способных совершать правонарушения и в их предотвращении», — добавил адвокат.

В 2015 году около ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка, причиной которой послужил спор между владелицей ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне подрядчика выступил криминальный авторитет Андрей Кочуйков из круга известного вора в законе Шакро Молодого. В результате конфликта погибли два человека, еще семеро были ранены.

Позже Никулинский суд Москвы приговорил Кочуйкова к восьми годам 10 месяцам лишения свободы.