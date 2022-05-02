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Новая Зеландия ввела санкции против 170 сенаторов и шести предприятий России

Глава МИД Зеландии Махута заявила о санкциях против 170 сенаторов и 6 предприятий России

Фото:Thant Zin Oo / Reuters

Власти Новой Зеландии решили ввести санкции против 170 членов Совета федерации и шести оборонных предприятий России. Об этом заявила министр иностранных дел страны Нанаия Махута, цитату приводит ТАСС.

Список организаций и сенаторов пока не раскрывается.

Ранее Новая Зеландия также ввела санкции против 18 российских финансовых учреждений. В список попали в том числе Центральный банк РФ и Фонд национального благосостояния.

После начала военной спецоперации России на Украине целый ряд стран ввели жесткие антироссийские санкции. Более того, страны Евросоюза задумываются о том, чтобы ввести уже шестой по счету пакет антироссийских мер, куда могут ввести ограничения на поставки нефти. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС ввел 8 апреля. Он включает полное эмбарго на импорт российского угля.

Глава российского Минфина Антон Силуанов уже подтвердил, что добыча российской нефти в этом году может упасть на 17 процентов, а дальнейшую судьбу продаж энергоресурсов из России пока сложно предсказать.

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Елизавета Наумова
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