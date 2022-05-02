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Нарколог назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты

Нарколог Власов сообщил, что вредно сочетать алкоголь с соленьями и острыми блюдами

Фото: Pixabay

Врач-нарколог Анатолий Власов в беседе с «Вечерней Москвой» назвал вредные для сочетания с алкоголем продукты.

По его словам, спиртные напитки опасно употреблять с соленьями и острыми блюдами. «Все эти продукты в сочетании с алкоголем способствуют тому, что вы пьете еще больше спиртного, поскольку соль, содержащаяся в этих продуктах, задерживается и вызывает чувство жажды. Под рукой оказывается только спиртное, и вы им пытаетесь "заглушить" обезвоживание», — сообщил он.

Специалист призвал не сочетать алкоголь с фастфудом, чипсами, маринованными блюдами и полуфабрикатами.

Кроме того, по словам, врача, жирная или пряная еда также может вызвать тяжелые последствия и не подходит в качестве закуски под спиртное. Он отметил, что такое сочетание оказывает сильную нагрузку на поджелудочную железу, желудок и печень.

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Марина Совина
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