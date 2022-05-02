Минобороны сообщило о сбитом украинском истребителе в Донбассе

Минобороны России сообщило о сбитом украинском Миг-29 в ходе воздушного боя у Славянска

В районе Славянска в Донбассе в ходе воздушного боя сбит истребитель Миг-29 украинских Вооруженных сил. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, ведомство заявило о 10 сбитых за сутки украинских беспилотниках российскими средствами противовоздушной обороны. Они были уничтожены в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка в Херсонской области, Маяк Запорожской области, а также около Луганска и Докучаева, Корсуни и Ханжинково Донецкой народной республики.

Также Минобороны РФ сообщило о двух сбитых ракетах «Точка-У» в районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики и об уничтоженном реактивном снаряде «Смерч» в районе Донецкого.

Всего, по данным МО РФ, с начала военной спецоперации на Украине уничтожено 146 самолетов, 112 вертолетов и 683 беспилотника.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация и денацификация Украины.