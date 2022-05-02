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В США захотели добиться стратегического провала России из-за Украины

Пентагон заявил о попытках США добиться стратегического провала России из-за Украины

Фото: CNP / AdMedia / globallookpress.com

США планируют добиваться того, чтобы ситуация, сложившаяся на Украине, стала для России стратегическим провалом. Об этом сообщила помощник главы Пентагона по делам международной безопасности Селест Уолландер, передает ТАСС в понедельник, 2 мая.

«Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — заявила Уолландер.

По ее словам, в Вашингтоне хотят, чтобы Москву постигли неудачи как в военном, так и в политическом и экономическом планах. Добиться этого американская сторона намерена за счет санкций, которые, по ее мнению, со временем будут все сильнее бить по российской экономике, в частности по ее оборонно-промышленному сектору.

Кроме того, подчеркнула представительница Пентагона, Запад продолжит попытки привлечь «российское руководство» к ответственности как на мировой арене, так и перед лицом его собственного населения.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик.

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Варвара Кошечкина
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