ЭИСИ раскрыл механизм факчекинга как инструмента борьбы со свободой слова

ЭИСИ издал доклад о фактчекерах — инструменте западной контрпропаганды и цензуры

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад «Как убивают свободу СМИ. Фактчекеры — инструмент западной контрпропаганды и цензуры». Авторы доклада на огромном фактическом материале и конкретных примерах показывают, как теория принципа свободы слова и благие пожелания в области распространения информации оказались страшно далеки от реальности. По мнению экспертов ЭИСИ, так называемые «независимые СМИ», как механизм осуществления свободы слова на практике оказывались очень зависимыми.

«Свобода СМИ в США и шире — на Западе — существует только тогда, когда она удобна. Когда она не нужна, ее решительно убирают в дальний чулан, как что-то постыдное и несовременное», — делают вывод авторы доклада.

Цензура

В документе раскрывается механизм цензуры, прежде всего в мирное время. Ограничения касаются не только обстоятельств, когда США и их союзники по НАТО ведут боевые действия. Хотя непосредственная цензура используется редко. Чаще в дело вступают непрямые указания, корпоративные требования, идеологическая накачка или общественное неодобрение.

Таким образом, несмотря на запрет прямой цензуры, на Западе вполне имеют место альтернативные методы регулирования медиа-повестки. Ее вполне можно назвать «непрямой цензурой». Это правительственный, корпоративный диктат, «договорняки» политиков с крупными медиа, «партийный» характер независимой прессы, высокая степень концентрации высокорейтинговых СМИ, редакционная политика, чистка журналистского сообщества от слишком независимых его представителей, самоцензура отдельных корреспондентов (в силу карьерных соображений или идеологической индоктринации).

«Свободная пресса» на Западе — это миф. Базовые свободы и «западные ценности» — все-таки не априорные вещи, а кем-то дарованные привилегии, которые, соответственно, могут и отобрать. эксперты ЭИСИ Доклад «Как убивают свободу СМИ. Фактчекеры — инструмент западной контрпропаганды и цензуры»

В документе аналитики приходят к выводу, что Запад зачищает информационное пространство и обеспечивает господство своей пропагандистской машины внутри своего социума. Условий, при которых рядовой европеец или американец мог бы узнать иное мнение, отличающееся от информационного мейнстрима, увидеть события с иной точки зрения, практически не остается.

К «новому порядку»

Учитывая тот факт, что западное общество стремительно мчится по пути к «новому тоталитаризму», в докладе рассматривается, как на этом пути были забыты и отброшены все те ценности, которыми оное общество так гордилось еще лет 30 назад. Свобода слова и свобода СМИ — дуальная пара из этих ценностей, пострадавшая также одной из первых, поскольку слишком сильно мешала установлению «нового порядка».

В докладе раскрывается роль фейков и фактчекинга, как основных механизмов информационного порабощения общества.

Человеку сообщают факт, за ним — еще один факт, за ним — третий и так далее. Фактоориентированное сознание глотает эти факты один за другим, и в определенный момент мозг перестает обрабатывать подаваемые ему факты, ограничиваясь их фиксацией и отказываясь от анализа эксперты ЭИСИ Доклад «Как убивают свободу СМИ. Фактчекеры — инструмент западной контрпропаганды и цензуры».

Клиповое сознание и фактоориентированное мышление как будто созданы для управления посредством медиа. Тем не менее политика факта привнесла еще одну составную в информационную работу — и это нечто называется «фейком» — целенаправленно сфабрикованной ложью, похожей на факт, считают авторы документа.

В пропагандистском плане фейк «весил» всегда больше факта. Но на определенном этапе фейк сравнялся по значимости с фактом и в медийной реальности. Борьба с фейками не привела к росту значимости факта. Напротив, произошла девальвация значения фактологии.

Реальность медийной политики Запада

В докладе приводится концепция исследователя медиа Андрея Мирошниченко, который пишет о реальности новой медийной политики следующим образом:

● Не зря говорят: «что скрывается за фактами». Факты — это нечто, скрывающее суть.

● Факты отнимают много времени, добавляя мало смысла.

● Чтобы оперировать смыслом, надо брать сущности голыми руками рассудка.

● Красивая гипотеза не нуждается в фактах. Кроме тех, что она согласна использовать.

● Лучше пренебречь хорошим фактом, чем хорошей гипотезой, потому что фактов всегда больше.

● Факты без гипотезы — белый шум. Факты в гипотезе — трата места.

● Красота гипотезы спасет любой факт. Она спасет даже его отсутствие.

● А вот отсутствие красоты в гипотезе никаким фактом не спасти.

Учитывая дисперсивность распространяемой информации, поймать фейки оказывается достаточно сложно, а для потребителя фейк вполне себе является фактом. Таким образом, диффузия ценностей и значения СМИ, распространение блогеров и соцсетей не могли не привести к взаимопроникновению фейков и фактов.

То есть фактчекинг, в отличие от того же рецензирования — это избирательный подход к темам и сюжетам, волюнтаристский и откровенно ангажированный (что бы об этом не говорили сами фактчекеры).

Выводы

На наших глазах буквально за десятилетие создан и начинает развитие огромный спрут, который призван окончательно уничтожить свободу слова, свободу СМИ и стать послушным орудием пропаганды в руках у мультимиллиардеров и глобальных корпораций, делают выводы эксперты ЭИСИ. Этот спрут под названием «фактчекинг» берет на себя смелость определять, какие СМИ и какая информация неправильные, а какие — правильные. Их вердикт является основой для пессимизации информации и источника в соцсетях, а также для отказа источнику в монетизации. Попадание в список «неправильных» СМИ ведет к разорению или обнищанию издания, поскольку в связи со всемирным распространением социальных сетей, именно через соцсети происходит движение траффика читателей и через соцсети осуществляется монетизация.

Таким образом именно фактчекеры — не только цензоры, но и потенциально главные коррупционеры масс-медиа, указывают аналитики ЭИСИ. По их мнению, однажды в недавнем прошлом фактчекеры уже пытались окончательно «отменить» неугодные СМИ. Это пока что не получилось, но не факт, что эти попытки не будут продолжены, и не факт, что они не станут успешными.

Фактчекеры — угроза каждому журналисту, убеждены авторы доклада. Ведь они являются по факту убийцами и без того умирающих традиционных СМИ. Они же — потенциальные убийцы карьер журналистов, комментаторов и экспертов, чье мнение может оказаться либо продуктом добросовестной ошибки, либо по каким-то причинам не совпадать с медиамейнстримом. Именно они — один из главных инструментов культуры отмены.

Также авторы доклада указывают на то, что фактчекеры — угроза свободе СМИ, поскольку они своими вердиктами заставляют журналистов отказываться от той или иной темы, бросать то или иное расследование, если оно уже имеет соответствующий (зачастую даже и не профессиональный) вердикт. Фактчекеры — угроза для любого государства, общества, политика и корпорации.

«Вчера под огнем был кандидат в президенты Дональд Трамп и половина американского общества оказалась дезориентирована через управление медиа посредством работы фактчекеров. Сегодня под информационным огнем оказывается Россия, когда фактчекеры обращают внимание на одни события, и в упор не замечают другие, играя на одной стороне – на стороне Украины и поддерживающих ее сил НАТО. Завтра под огнем может оказаться кто угодно: любой человек, любая компания, любое общество, любое государство», — делают вывод авторы доклада ЭИСИ.