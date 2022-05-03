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Лазарев приостановил деятельность и пожаловался на угнетающую действительность

Лазарев заявил о приостановке творческой деятельности из-за беспокойства и негатива вокруг

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российский исполнитель Сергей Лазарев заявил, что решил временно приостановить работу над новым альбомом и клипами. В интервью StarHit! певец признался, что окружающая действительность угнетает его и мешает творить.

«Мне очень сложно получать вдохновение в такое неспокойное время, когда вокруг только негатива, злобы и ненависти. Очень сложно всему этому противостоять. В такие моменты хочется закрыться и никого не впускать в свой мир», — заявил Лазарев.

По словам исполнителя, от депрессии его сейчас спасают только поклонники, ради которых он готов продолжать работу. Однако есть объективные обстоятельства, серьезно затрудняющие творческую деятельность певца.

«Я пока в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно», — пожаловался Лазарев.

39-летний певец решил остановить работу над новым альбомом, чтобы привыкнуть к новой действительности и понять, что будет дальше.

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Варвара Кошечкина
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