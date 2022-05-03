Посол Украины назвал канцлера Германии «оскорбленной ливерной колбасой»

Посол Украины Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбаской из-за отказа ехать в Киев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал канцлера страны Олафа Шольца за отказ посетить Киев. Его слова передает Spiegel.

Дипломат назвал главу немецкого кабмина «оскорбленной ливерной колбасой» и заявил, что политик ведет себя по-детски. При этом он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский все равно будет рад принять Шольца в Киеве.

«Чего Украина ожидает гораздо больше любых символических визитов, так это того, что правительство ФРГ быстро реализует предложение Бундестага о поставке тяжелых вооружений и выполнит данные обещания», — подчеркнул Мельник.

Ранее Шольц заявил, что отказ Зеленского принять в Киеве его немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера не дает главе правительства Германии возможности посетить украинскую столицу. Он счел, что нежелание украинского лидера видеть Штайнмайера — это заметное событие.