Российский посол обвинил Запад в давлении на страны Африки

Посол России в Анголе обвинил страны Запада в чрезвычайном давлении на государства Африки

Российский посол в Анголе Владимир Тараров обвинил страны Запада в том, что они оказывают чрезвычайное давление на государства Африки, требуя осудить действия России на Украине. Об этом он заявил РИА Новости.

«Но они подчеркнуто ведут себя так, говоря, что мы будем содействовать установлению мира, мы будем содействовать всеми силами, чтобы были достигнуты договоренности между сторонами», — сказал Тараров.

Он добавил, что в своих требованиях Запад порой доходит до угроз и шантажа, что аморально. «Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален», — отметил посол, добавив, что страны Африки едва сдерживаются, чтобы противостоять.

Тараров также обратил внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН, практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. «Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным», — пояснил он.

7 апреля Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и выступления. Глава евродипломатии Жозеп Боррель позднее заявил, что ЕС считает это необходимостью.