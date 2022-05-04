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В Москве появятся автозаки с туалетами и кондиционерами

Омбудсмен Потяева заявила, что в Москве появятся автозаки с кондиционерами и туалетами

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Москве могут появиться автозаки, которые оборудованы кондиционерами и туалетами — ряд решений для этого уже осуществлен. Об этом в среду, 4 мая, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, о готовящемся нововведении на заседании столичного парламента сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. С ее слов, перевозка в автозаках — это одна из тем, беспокоящих людей. Но решения, которые вскоре будут реализованы, уже приняты.

«Я надеюсь, что в 2022 году я об этом скажу: будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей», — анонсировала омбудсмен.

Также уполномоченный отметила, что при поддержке департамента здравоохранения содержащиеся в следственных изоляторах люди прошли вакцинацию. В изоляторах теперь доступен набор для новорожденного, который положен всем роженицам Москвы. Кроме того, принято решение об электронном учете всех библиотек в следственных изоляторах, в будущем возможно предоставление литературы в электронном виде.

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Леонид Микуляк
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