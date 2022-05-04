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Огромный кабан попытался отгрызть ногу женщине

Seven News: кабан напал на женщину в австралийском штате Квинсленд

Фото: Danita Delimont / Globallookpress.com

Огромный кабан напал на женщину в австралийском городе Таунсвилл, штат Квинсленд, попытался отгрызть ей ногу и искусал руки. Об этом сообщает Seven News.

Пострадавшая Кэй Робинс забыла закрыть ворота, когда присматривала за домом подруги. В результате во двор забрело стадо кабанов. Женщина попыталась отпугнуть животных при помощи бамбуковой палки, но один из кабанов уперся и отказался уходить. «Большинство из них убежали, но один кабан растерялся и бегал вперед и назад», — рассказывает она.

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Кабан бросился на нее и вцепился ей в ногу. «Я опустила руки, чтобы не позволить ему укусить меня за ногу. Тогда он начал хватать меня за руки», — вспоминает она. Женщина пыталась тыкать кабана палкой в глаз, но ничего не добилась. Животное никак не реагировало на ее усилия, даже не моргало и продолжало вгрызаться в руку.

Крики Робинс услышал сосед и прибежал на помощь, что помогло отпугнуть кабана. Когда мужчина спросил, все ли с ней в порядке, женщина ответила: «Нет, на меня только что напала дикая свинья».

Робинс госпитализировали и наложили швы на травмированную руку. Она провела в больнице шесть дней. «С указательного пальца левой руки была буквально содрана кожа. Пришлось ждать, пока опухоль спадет, прежде чем врачи смогли наложить швы», — рассказала она.

Пострадавшая до сих пор с трудом шевелит пальцами. По ее мнению, ей повезло, что она удержалась на ногах, в противном случае все могло закончиться гораздо хуже. Женщина надеется, что после произошедшего власти займутся решением проблемы кабанов, на которую много лет жаловались местные жители.

Ранее сообщалось, что четыре диких кабана устроили погром в китайском городе Ниндэ, провинция Фуцзянь. Они промчались по улицам Ниндэ, врываясь в магазины и сбивая людей с ног.

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Алиса Дмитриева
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