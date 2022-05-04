Байден заявил о готовности США ввести новые санкции против России

Президент США Байден заявил о намерении обсудить с G7 новые санкции против России

США «открыты» к новым санкциям против России. О готовности Вашингтона к очередным антироссийским ограничениям рассказал американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — заявил президент США. По словам Байдена, на этой неделе у него пройдет серия консультаций с лидерами стран G7 по этому вопросу.

Ранее генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо сообщил, что возможностей заменить российскую нефть на глобальном рынке нет, поскольку в мире отсутствуют свободные мощности. По его словам, потерю российских поставок международный энергетический рынок, «определенно, ощутит».