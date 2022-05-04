Жители регионов присутствия АЭС атомную энергетику назвали энергией будущего

Большинство жителей регионов c российскими АЭС позитивно оценивает атомную энергию

Большинство жителей регионов, где расположены российские АЭС (филиалы концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), позитивно оценивает атомную энергию. К таким выводам пришли социологи исследовательской компании «ЭлаНКом», изучившей восприятие жителями атомной отрасли и их отношение к деятельности близлежащих атомных станций.

По данным исследования, в регионах расположения АЭС позитивно высказались свыше 76 процентов опрошенных. Среди жителей пристанционных городов этот процент еще выше — 90,37 процента.

Говоря о будущих источниках энергии жители, в первую очередь, отмечают атомную энергетику и энергетику альтернативную. Этот тандем стал уже классическим за все время проведения диагностики социальных настроений.

В регионах присутствия атомных станций среди превалирующих ответов на вопрос «С чем у Вас лично ассоциируется российская атомная энергетика?» звучали такие варианты, как: «Эффективная замена нефти и газа» и «Передовые технологии / создание инноваций, приближающих будущее». Эти ответы превысили показатели предыдущего года.

В городах-спутниках АЭС помимо прочего станции воспринимаются как производства, оказывающие большую (в малых городах — доминирующую) помощь в развитии социальной сферы и инфраструктуры.

«Диагностику социальных настроений в регионах присутствия АЭС мы проводим восьмой год подряд. По динамике результатов видно, что с годами атомная энергетика находит все большую поддержку у населения. Чему, конечно, способствует тот факт, что атомные станции в глазах абсолютного большинства жителей перестали быть своеобразным "пугалом". Мы большое количество усилий и ресурсов вкладываем в то, чтобы поменять имидж атомной энергетики с закрытой — для непосвященных на прозрачную и транспарентную для всех. Сегодня любой человек не просто имеет доступ к основным показателям работы станций, но и возможность посетить АЭС физически и на личном опыте убедиться в их безопасности для себя и для природы. Как следствие, сегодня АЭС воспринимаются как большие футуристические заводы по производству невероятного количества энергии, а не как объекты повышенной опасности и вечной тревоги», — рассказал Директор Департамента коммуникаций Концерна «Росэнергоатом» Андрей Тимонов.

Опрос был проведен в 10-ти регионах России: в Воронежской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Смоленской и Тверской областях. В общей сложности участие в нем приняли 10 тысяч человек из 60-ти российских городов.