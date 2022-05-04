Япония заявила о решающей битве с Россией на Хоккайдо

Shukan Gendai: Япония подготовила сценарий «вторжения» России на Хоккайдо

Минобороны Японии заявило о неизбежности решающей битвы с Россией на острове Хоккайдо. Об этом сообщает портал Shukan Gendai со ссылкой на японского генерала Юки Ямасита, который всерьез опасается «вторжения» России.

Отмечается, что Россия уже объявила Японию недружественной страной и предугадать, что дальше предпримет глава государства Владимир Путин, практически невозможно. В случае если «вторжение» действительно произойдет, линией фронта может стать город Асахикава — второй по величине населенный пункт северной японской префектуры.

«Вторжение России на Хоккайдо — это та чрезвычайная ситуация, к которой необходимо готовиться уже сейчас. В центре сценария такого нападения находится острое противостояние между Соединенными Штатами и Россией. При дальнейшем усилении градуса этого противостояния важнейшим его театром становится акватория Охотского моря, которое омывает Хоккайдо с северо-востока», — поделился мнением Ямасита. Генерал пояснил, что именно из этой акватории Москва сможет создать угрозу для Вашингтона, пустив в ход атомный ударный подводный флот.

В свою очередь директор Исследовательского института военной и информационной стратегии Кинъити Нисимура заявил, что перед вторжением силы Тихоокеанского флота ВМФ России тайно передислоцируются на Сахалин через пролив Лаперуза.

Ранее российские власти запретили въезд на территорию страны премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси, главе Минобороны Нобуо Киси и ряду других высокопоставленных лиц. Российское Министерство иностранных дел аргументировало это решение тем, что власти Японии развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию».