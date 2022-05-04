Парикмахер раскрыл пользу уксуса для волос

Парикмахер Уотсон заявил, что уксус препятствует вымыванию пигмента из окрашенных волос

Парикмахер раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. Соответствующий материал появился на сайте портала Glamour.

Стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон заявил, что высокое содержание щелочи в шампунях повреждает кутикулу волоса, в результате чего локоны становятся ломкими и сухими. По его словам, яблочный уксус способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость. Помимо этого, продукт препятствует вымыванию пигментов. «Вы получаете интенсивный блеск благодаря осветляющим свойствам яблочного уксуса — это идеальное средство для окрашенных в блонд волос», — объяснил эксперт.

В беседе с изданием Уотсон также отметил, что яблочный уксус также удерживает влагу в волосах. Благодаря этому свойству данный продукт помогает обладательницам вьющихся прядей избавиться от пушистости и сохранить их естественную текстуру.

Кроме этого, по мнению специалиста, упомянутое средство полезно не только для самих волос, но и для кожи головы. «Антибактериальное действие яблочного уксуса глубоко очищает волосяные фолликулы, уменьшает воспаления и зуд, устраняет перхоть и жирность, придает волосам силу и прочность», — уточнил специалист.

В заключение стилист подчеркнул, что яблочный уксус в чистом виде может оставить после себя на волосах резкий запах. Вместо этого он рекомендует использовать уходовые средства с содержанием данного компонента, поскольку в данной косметике нейтрализован природный запах уксуса.

Раннее в апреле парикмахер Келси Лин и звездный стилист Ларри Симс назвали способы восстановления осветленных волос. Они считают, что в ежедневный уход нужно включить больше кондиционирующих средств, избегать высоких температур и сушить волосы естественным образом без фена и полотенца.