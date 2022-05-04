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Парикмахер раскрыл пользу уксуса для волос

Парикмахер Уотсон заявил, что уксус препятствует вымыванию пигмента из окрашенных волос

Фото: Светлана Евграфова / Фотобанк Лори

Парикмахер раскрыл пользу яблочного уксуса для красоты волос. Соответствующий материал появился на сайте портала Glamour.

Стилист и международный педагог по волосам бренда R+Co Зак Уотсон заявил, что высокое содержание щелочи в шампунях повреждает кутикулу волоса, в результате чего локоны становятся ломкими и сухими. По его словам, яблочный уксус способен нормализовать их pH баланс, который влияет на их гладкость и мягкость. Помимо этого, продукт препятствует вымыванию пигментов. «Вы получаете интенсивный блеск благодаря осветляющим свойствам яблочного уксуса — это идеальное средство для окрашенных в блонд волос», — объяснил эксперт.

В беседе с изданием Уотсон также отметил, что яблочный уксус также удерживает влагу в волосах. Благодаря этому свойству данный продукт помогает обладательницам вьющихся прядей избавиться от пушистости и сохранить их естественную текстуру.

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Кроме этого, по мнению специалиста, упомянутое средство полезно не только для самих волос, но и для кожи головы. «Антибактериальное действие яблочного уксуса глубоко очищает волосяные фолликулы, уменьшает воспаления и зуд, устраняет перхоть и жирность, придает волосам силу и прочность», — уточнил специалист.

В заключение стилист подчеркнул, что яблочный уксус в чистом виде может оставить после себя на волосах резкий запах. Вместо этого он рекомендует использовать уходовые средства с содержанием данного компонента, поскольку в данной косметике нейтрализован природный запах уксуса.

Раннее в апреле парикмахер Келси Лин и звездный стилист Ларри Симс назвали способы восстановления осветленных волос. Они считают, что в ежедневный уход нужно включить больше кондиционирующих средств, избегать высоких температур и сушить волосы естественным образом без фена и полотенца.

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Мария Винар
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