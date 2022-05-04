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Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» нашли мертвым в Москве

Сооснователь «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Лякишев найден мертвым в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Сооснователя «Кулинарной лавки братьев Караваевых» Владимира Лякишева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тело 45-летнего бизнесмена обнаружила супруга. Предположительно, Лякишев поднялся на технический этаж многоэтажки, в которой жил, и покончил с собой. При нем было найдено ружье Benelli. Предсмертной записки мужчина не оставил, поэтому о причинах самоубийства пока ничего неизвестно. Жена бизнесмена рассказала, что предприниматель злоупотреблял алкоголем.

Лякишев являлся совладельцем «Кулинарной лавки братьев Караваевых» до 2019 года. В последнее время он продолжал заниматься ресторанным бизнесом, а в феврале 2022 года зарегистрировал новую компанию.

В январе 2022 года покончил с собой топ-менеджер транспортной компании «Газпром инвест» (100-процентная «дочка» «Газпрома»). Его тело нашли в ванной в элитном поселке Выборгского района Ленинградской области. Рядом с мужчиной обнаружили предсмертную записку.

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Платон Щукин
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