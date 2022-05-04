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В Дагестане начали сбор урожая клубники

Дагестанские аграрии начали сбор урожая клубники

Фото: Oliver Hale / Unsplash

В Дагестане аграрии начали сбор урожая клубники. Первые ягоды уже созрели в Хасавюртовском районе республики, сообщает ТАСС.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Шарипа Шарипова, в республике сложились зоны специализации. «Это, прежде всего, Дербентский, Хасавюртовский, Кизилюртовский, Магарамкентский и ряд других районов. С каждым годом расширяется количество районов, где активно осваивают эту культуру», — рассказал он.

По словам Шарипова, спрос на ягодную продукцию есть, и аграрии могут заняться выгодным направлением сельского хозяйства. «Мы в этом году несколько подняли ставку субсидирования для выращивания ягодных культур. Сегодня на федеральном уровне разрабатывают меры по включению в орбиту государственной поддержки личных подсобных хозяйств. Соответственно на республиканском и муниципальном уровнях включаемся в эту работу, разъясняя владельцам ЛПХ механизмы и порядок участия в новых формах господдержки», — сообщил он.

В Хасавюртовском районе республики клубнику возделывают на 255 гектарах. При этом основные площади находятся в селах Солнечное, Баташюрт и ряде других сельских муниципальных образованиях.

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Варвара Кошечкина
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