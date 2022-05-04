В российском регионе выпустили на волю десятки ланей

В Ростовской области десятки ланей выпустили в естественную среду обитания

В Ростовской области выпустили на волю десятки ланей. Об этом в среду, 4 мая, сообщили «МК» в правительстве российского региона.

Уточняется, что всего в естественную среду обитания на территории охотничьего хозяйства «Кундрюченское» в Усть-Донецком районе было выпущено 30 животных. До этого их выращивали в специальных вольерах.

Как пояснили власти, в первое время за ланями будут следить специалисты. В частности, они будут подкармливать животных, чтобы те смогли быстрее прижиться на новом месте и не погибнуть. По мнению экспертов, таким образом удастся сохранить жизнь большего числа особей, а в дальнейшем и увеличить популяцию в регионе.

В 2021 году в Ростовской области на волю были выпущены свыше 3930 животных.

