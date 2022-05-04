Путин наградил орденом экс-главу «Лукойла»

Путин наградил экс-главу «Лукойла» Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил экс-главу российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Алекперов удостоен награды за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.

21 апреля глава «Лукойла» Вагит Алекперов, руководивший предприятием с момента его основания в 1993 году, объявил об уходе из компании на фоне наложенных на него персональных санкций Великобритании. Его активы в стране заморожены, также ему запрещен въезд.

