Глава МИД Белоруссии заявил о «фальшивой оболочке» Запада

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил о «фальшивой оболочке» и «истинном лице» Запада

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о «фальшивой оболочке» и «истинном лице» Запада. Его слова опубликованы на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД отметил, что многие считали западные страны «оплотом демократии» и «бастионом прав человека».

«Последние события и в Беларуси, и то, что сейчас происходит в отношении России на различных международных площадках, в различных странах для меня лично четко показывает, что это все была фальшивая оболочка, за которой Запад скрывал свое истинное лицо», — сказал Макей.

Он заявил, что цель западных государств — «обеспечить свое доминирование».

«Ни о какой свободе слова, ни о каком верховенстве права нет и не может быть сегодня речи, — посетовал Макей. — Когда мы пытаемся, допустим, оспаривать какие-то санкционные меры в судах Евросоюза, моментально принимаются решения по изменению регламента соответствующих структур, которые не оставляют нам никакой надежды на позитивный исход».

Он добавил, что Европейский Союз (ЕС) «идет на радикальнейшие меры», пытаясь «изолировать, уничтожить, удушить» Россию и Белоруссию.

С 2020 года Евросоюз и США приняли пять пакетов санкций в отношении Минска. Санкции были введены за разгон митингов и преследование оппозиции после президентских выборов, принудительную посадку лайнера компании Ryanair и миграционный кризис на границе с ЕС. Санкции против России были приняты из-за специальной военной операции на территории Украины, которую президент Владимир Путин начал 24 февраля.