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Пленный боец ВСУ рассказал о мародерстве украинских военнослужащих

Сложивший оружие боец ВСУ рассказал, как украинские военные разоряли дачи мирных жителей

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сложивший оружие боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о мародерстве украинских военных. Видео с пленным военнослужащим в своем Telegram-канале опубликовало Министерство обороны России.

По словам пленного украинца, военные разоряли дачи мирных жителей и разбирали их на стройматериалы. «Но так как они достались нам в заброшенном уже состоянии, так как до нас там уже находилась 28-я бригада, и они были уже разграблены, довольствовались уже малым», — рассказал он.

Командиры, утверждает военнослужащий, отдавали приказы забирать все, что им нужно. «Снимали двери железные — помоднее, поплотнее, чтобы поставить в блиндажах», — добавил боец ВСУ.

Ранее жители Донбасса рассказали о грабежах местного населения отступающими частями украинской армии. По их словам, украинцы забирают продовольствие из магазинов и частных домов.

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Алевтина Запольская
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