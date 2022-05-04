Российский фондовый рынок закрылся снижением

Индекс Мосбиржи снизился на 2,94 процента на торгах 4 мая

Российский фондовый рынок на торгах 4 мая закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи снизился на 2,94 процента, индекс РТС вырос более чем на 3 процента, свидетельствуют данные площадки.

Индекс голубых фишек потерял 3,10 процента. Выросли в цене акции «Магнита» (плюс 1,27 процента), среди лидеров снижения — «Новатэк», «Татнефть», «Яндекс».

Курс рубля к основным валютам значительно укрепился. Доллар опустился ниже 67 рублей, евро — 70,5 рубля (в ходе торгов опускался и ниже отметки). С начала специальной операции на Украине в России установлен ряд ограничений на действия с иностранной валютой, которые могут сказываться на курсе рубля. Также влияние может оказывать низкий спрос на валюту со стороны российских импортеров.

Стоимость нефти Brent выросла, превысив 108 долларов за баррель, на фоне возможного введения санкций Евросоюза в отношении российской нефти.