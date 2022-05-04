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В Нижнем Новгороде покажут театрализованную программу «Жди меня»

В Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 8 мая покажут спектакль «Жди меня»

Фото: пресс-служба Театра оперы и балета им. Пушкина

В Нижегородском театре оперы и балета имени Пушкина 8 мая покажут театрализованную программу «Жди меня» в преддверии Дня Победы. Об этом сообщает портал «Нижний 800».

Спектакль посвящен судьбе Лизы Ермоловой, которая ждет с фронта своего возлюбленного и вселяет веру в тех, кто рядом. Сценарий написан по одноименной пьесе Константина Симонова заслуженными деятелями искусств России Ольгой Ивановой и Александром Бутвиловским.

Отмечается, что поэт написал произведение в начале войны, после того, как в качестве военкора был направлен на Западный фронт и едва не погиб.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде летом состоится фестиваль аудиовизуального искусства Intervals-2022. Культурное мероприятие пройдет в два этапа — с 1 по 5 июня и с 26 по 28 августа. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что фестиваль неоднократно становился обладателем зарубежных наград и уже стал визитной карточкой Нижнего Новгорода.

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Валентина Процкова
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