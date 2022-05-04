Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Австрии разрешили продажу большей части активов Sberbank Europe AG

Финрегулятор Австрии разрешил продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Австрийское управление по финансовым рынкам (FMA) 2 мая разрешило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сбербанка сообщает ТАСС.

В пресс-службе кредитного учреждения отметили, что сделка позволила выплатить всю сумму по вкладам, составлявшую 926 миллионов евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое на фоне введенных ограничений ранее выплатило гарантированную сумму вкладчикам дочернего банка в размере до 100 тысяч евро.

Представители Сбербанка заверили, что оставшиеся сверх гарантированной суммы депозиты также будут полностью погашены. По их словам, дочерний банк сумел обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами.

В начале марта стало известно, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, исключая Швейцарию, где работа будет продолжена. Отмечалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудникам и отделениям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» обнаружил реверс в оставшуюся без газа из России Польшу
В Госдуме предрекли снижение цен на технику
В Казахстане передумали закреплять статус Назарбаева в конституции
В Подмосковье гражданин Турции зарезал россиянина на глазах у прохожих
Москвичам предрекли сильное похолодание 9 мая
В Госдуме оценили призыв Шахназарова отправлять «противников Z» в концлагеря
Раскрыта динамика продаж новостроек в Москве
В Госдуме назвали плюсы и минусы ослабления доллара для России
Пашинян обвинил оппозицию в попытке «скопировать его революцию»
Отчим более 50 раз надругался над детьми в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.