В Австрии разрешили продажу большей части активов Sberbank Europe AG

Финрегулятор Австрии разрешил продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG

Австрийское управление по финансовым рынкам (FMA) 2 мая разрешило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сбербанка сообщает ТАСС.

В пресс-службе кредитного учреждения отметили, что сделка позволила выплатить всю сумму по вкладам, составлявшую 926 миллионов евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое на фоне введенных ограничений ранее выплатило гарантированную сумму вкладчикам дочернего банка в размере до 100 тысяч евро.

Представители Сбербанка заверили, что оставшиеся сверх гарантированной суммы депозиты также будут полностью погашены. По их словам, дочерний банк сумел обеспечить выполнение всех обязательств перед клиентами.

В начале марта стало известно, что Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка, исключая Швейцарию, где работа будет продолжена. Отмечалось, что дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности сотрудникам и отделениям.

