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Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно

Виновника столкновения двух Су-34 на учениях под Липецком осудили условно и оштрафовали

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянина, виновного в столкновении двух боевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 на учениях под Липецком осудили условно и оштрафовали. Об этом «Ленте.ру» в среду, 4 мая, сообщили в Объединенной пресс-службе судебной системы Тамбовской области.

По данным пресс-службы, дело рассматривал Тамбовский гарнизонный военный суд. Согласно его решению, военнослужащий осужден на два года условно с испытательным сроком в один год. С него в пользу Министерства обороны России взысканы три миллиона рублей в счет компенсации причиненного ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

Фигурант свою вину на процессе не признал, но суд, изучив материалы, счел ее доказанной. Позиция следствия такова: обвиняемый управлял самолетом Су-34 и выполнял полет в составе пары с другим самолетом в качестве ведомого, но без разрешения ведущего вышел из полетного порядка, сообщив ему не соответствующие действительности сведения о своем местонахождении в воздушном пространстве. После этого подсудимый совершил обгон самолета ведущего, также не доложив об этом. Из-за этого при смене высоты полета ведущего самолета произошли два касания с ведомым.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в Липецкой области столкнулись два самолета Су-34 во время тренировочного полета. Оба воздушных судна получили серьезные повреждения, но их удалось посадить. У одного самолета были повреждены кабина, двигатель и фюзеляж; у другого оторвало законцовку крыла с аппаратурой комплекса радиоэлектронного противодействия.

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Леонид Микуляк
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