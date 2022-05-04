Называвший себя президентом СССР осужден на восемь лет за экстремизм

Суд приговорил к 8 годам колонии дантиста Тараскина, называвшего себя президентом СССР

Зеленоградский суд Москвы вынес приговор бывшему стоматологу Сергею Тараскину, который объявил себя «врио президента СССР». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в создании экстремистской организации. В отношении него возбудили уголовное дело, предусмотренное статьей 282.2 УК РФ. Суд дал ему восемь лет лишения свободы общего режима. В срок будет зачтено время, проведенное осужденным под домашним арестом. Мера пресечения ему была избрана в ноябре 2020 года.

По данным следствия, Тараскин объявил себя «врио президента СССР», заявив, что конституция России недействительна. У него появились последователи, для которых в соцсетях он публиковал «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». В 2018 году сотрудники ФСБ провели в квартире Тараскина обыски и изъяли экстремистские аудио- и видеоматериалы о деятельности созданной им организации «СССР» (признана экстремистской, запрещена на территории России), устав и печати.