Учительницу в Южноуральске оштрафовали за дискредитацию военных на уроке

В Южноуральске 63-летнюю учительницу оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на уроке

Учительницу в Южноуральске наказали за дискредитацию военных и негативные высказывания на уроке о специальной военной операции России — суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Об этом в среду, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Челябинской области.

По данным агентства, речь идет о 63-летней учительнице; в ФСБ пояснили, что она публично в общественном месте высказывала свое отношение к специальной военной операции, обвиняя Россию в агрессивном поведении и дискредитируя вооруженные силы страны.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что педагог неоднократно высказывала свое отрицательное отношение к спецоперации на Украине на уроке в четвертом классе. Дети рассказали об этом своим родителям. Те обратились с жалобой, учительницу несколько раз предупредили о недопустимом поведении, однако она не прекратила подобные высказывания. В итоге ее привлекли по административной статье о дискредитации российских военных, судебное решение в законную силу не вступило.