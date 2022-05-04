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Учительницу в Южноуральске оштрафовали за дискредитацию военных на уроке

В Южноуральске 63-летнюю учительницу оштрафовали за дискредитацию вооруженных сил на уроке

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Учительницу в Южноуральске наказали за дискредитацию военных и негативные высказывания на уроке о специальной военной операции России — суд назначил ей штраф в 30 тысяч рублей. Об этом в среду, 4 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСБ по Челябинской области.

По данным агентства, речь идет о 63-летней учительнице; в ФСБ пояснили, что она публично в общественном месте высказывала свое отношение к специальной военной операции, обвиняя Россию в агрессивном поведении и дискредитируя вооруженные силы страны.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что педагог неоднократно высказывала свое отрицательное отношение к спецоперации на Украине на уроке в четвертом классе. Дети рассказали об этом своим родителям. Те обратились с жалобой, учительницу несколько раз предупредили о недопустимом поведении, однако она не прекратила подобные высказывания. В итоге ее привлекли по административной статье о дискредитации российских военных, судебное решение в законную силу не вступило.

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Леонид Микуляк
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