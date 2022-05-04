Ученые впервые изучат микроорганизмы Арктики для получения новых антибиотиков

Ученые впервые изучат арктические микроорганизмы для разработки новых антибиотиков

Участники экспедиции Арктического плавучего университета впервые исследуют микроорганизмы для получения новых антибиотиков и ферментов для пищевой промышленности. Об этом сообщил директор Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров, его цитирует ТАСС.

По его словам, для получения новых антибактериальных препаратов специалисты будут изучать ранее не исследованные хладоустойчивые и психрофильные арктические микроорганизмы. Сабуров назвал потенциал полярных бактерий для применения в медицине высоким, потому что они способны выживать в экстремальных условиях.

Помимо этого, впервые будут исследованы нарушения сна и тревожные расстройства у людей во время экспедиций в Арктику — этим займется врач-психиатр из Архангельской клинической психиатрической больницы. Специалист изучит адаптацию организма к условиям севера и сравнит реакцию на климат в Арктической зоне России у тех, кто был там ранее, и тех, кто прибудет туда впервые.

В ходе экспедиции Арктического плавучего университета будут также изучены арктические бактериофаги — вирусы, которые уничтожают бактерии. Такое направление работы создаст перспективы для разработки новых препаратов против инфекций. Кроме того, специалисты займутся изучением старинных построек поморов на Новой Земле.

Экспедиция пройдет с 24 июня по 11 июля по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Россияне высадятся на островах Колгуев и Вайгач, а также в разных точках побережья архипелага Новая Земля.

Ранее стало известно, что в Арктике начнут поиски пропавшего десятки лет назад самолета героя СССР, летчика Сигизмунда Леваневского. Экспедиция займется проверкой версии, согласно которой самолет Леваневского из-за нехватки топлива изменил маршрут и совершил вынужденную посадку на один из островов Канадского архипелага.