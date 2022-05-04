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Немецкая компания избавится от части партнера «Газпрома»

Немецкий холдинг BASF избавится от российских активов Wintershall Dea

Фото: Benoit Tessier / AP

Немецкий холдинг BASF решил избавиться от российской части активов энергетической компании Wintershall Dea, являющейся партнером «Газпрома» по газопроводу «Северный поток», пишет Bloomberg.

Wintershall Dea является совместным предприятием BASF (67 процентов акций) и холдинга LetterOne (33 процента) российского миллиардера Михаила Фридмана.

В качестве приоритетного сценария рассматривается продажа российских активов Wintershall Dea холдингу LetterOne. В качестве основной причины такого шага указывается токсичность Wintershall Dea из-за связи с российским бизнесом. В частности, утверждается, что компанию сейчас невозможно продать или вывести на биржу через IPO.

Кроме того, LetterOne препятствовала проведению IPO Wintershall Dea даже до введения антироссийских санкций, обещая блокировать соответствующее решение в руководящих органах. В конце февраля Фридман, владеющий долей в LetterOne, попал под санкции Евросоюза и Великобритании.

Wintershall Dea сотрудничает с «Газпромом» в рамках газопровода «Северный поток», владея 15,5 процента в компании-операторе газопровода — Nord Stream AG. Также компания выступала финансовым инвестором газопровода «Северный поток-2», введение которого в эксплуатацию было заморожено после начала спецоперации на Украине.

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Платон Щукин
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