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В Чувашии покажут серию фильмов о знаменитых жителях республики

Киностудия «Чувашкино» покажет серию фильмов о знаменитых жителях Чувашии

Фото: Unsplash

В Чувашии покажут цикл просветительских фильмов из серии «Люди-легенды» о жизни и деятельности знаменитых земляков республики. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Созданием кинокартин занимается государственная киностудия «Чувашкино» с 2018 года. Отмечается, что фильмы станут еще доступнее для зрителей — помимо кинотеатров они будут выложены на YouTube-канале студии. Новые серии будут выходить каждую неделю.

Ранее в апреле в Чебоксарах стартовал фестиваль «Молодые таланты», который проводится в регионе в седьмой раз. Юные исполнители выступили на одной сцене с оркестром Чувашской государственной академической симфонической капеллы.

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Мария Гейн
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