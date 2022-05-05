В Чувашии покажут серию фильмов о знаменитых жителях республики

Киностудия «Чувашкино» покажет серию фильмов о знаменитых жителях Чувашии

В Чувашии покажут цикл просветительских фильмов из серии «Люди-легенды» о жизни и деятельности знаменитых земляков республики. Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Созданием кинокартин занимается государственная киностудия «Чувашкино» с 2018 года. Отмечается, что фильмы станут еще доступнее для зрителей — помимо кинотеатров они будут выложены на YouTube-канале студии. Новые серии будут выходить каждую неделю.

Ранее в апреле в Чебоксарах стартовал фестиваль «Молодые таланты», который проводится в регионе в седьмой раз. Юные исполнители выступили на одной сцене с оркестром Чувашской государственной академической симфонической капеллы.