Россиянкам посоветовали омолаживающую маску из подручных продуктов

Дерматокосметолог Власова посоветовала россиянкам «маску Клеопатры» для молодости кожи

Дерматокосметолог Елена Власова посоветовала россиянкам «маску Клеопатры» для молодости кожи, которую можно сделать из подручных продуктов. Об этом пишет издание РИАМО.

По словам Власовой, маска оказывает комплексное воздействие на кожу лица: очищает ее, омолаживает, подтягивает и избавляет от черных точек. Для ее приготовления понадобятся всего три ингредиента: овсяные хлопья, яйцо и немного оливкового масла холодного отжима. Овсянку следует перемолоть в муку, затем смешать с желтком и несколькими каплями масла, чтобы получилась единая масса.

Перед использованием маски необходимо очистить кожу от остатков косметики и загрязнений любым подходящим очищающим средством. Чтобы лучше раскрыть поры, стоит сделать распаривающий компресс при помощи смоченного в горячей воде махрового полотенца. После этого маску можно наносить.

«Наносим масочку, первый слой — от пяти-семи минут, она подсыхает, наносится второй слой. Массирующими движениями размешиваем и наносим третий с таким же интервалом — от пяти-семи минут, смываем прохладной водичкой», — пояснила Власова.

В заключение специалист отметила, что усилить эффективность маски можно, если добавить в нее половину чайной ложки сливок для питания кожи или несколько капель лимонного сока для отбеливания и осветления пигментации.

Ранее врач-дерматолог, косметолог Юлия Галлямова назвала простой способ, который позволит продлить молодость кожи и сохранить ее красоту. Специалист заявила, что для предотвращения появления гиперпигментации и преждевременных морщин нужно обязательно пользоваться солнцезащитным кремом.