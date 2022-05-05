Диетолог предостерег от резкого похудения после майских праздников

Диетолог Соломатина предостерегла от резкого похудения после майских праздников

Резкое похудение может ввести организм в состояние стресса, в результате чего килограммы будут уходить намного медленнее, а лишний вес впоследствии накапливаться значительно быстрее, чем раньше. Восстановить прежний вес при такой системе станет сложнее, предостерегла в разговоре с «Лентой.ру» диетолог Елена Соломатина.

Соблазну устроить голодовку и за пару дней сбросить все лишние килограммы, по мнению специалиста, поддаваться не стоит: в перспективе это только усугубит проблему и сделает процесс похудения более трудоемким. Лучшим вариантом станет отказ от продуктов с высоким гликемическим индексом и постепенное уменьшение калорийности рациона.

Разгрузочные дни

«Во-первых, надо понимать, что майские праздники на самом деле достаточно короткие, так что прибавка лишнего веса здесь идет скорее за счет задержки жидкости, а не накопления жировой ткани, — пояснила Соломатина. — Поэтому, если ваша проблема связана именно с этим, лучше просто перейти на нормальное частое питание, убрать соль, вернуться к привычному рациону. Можно сделать и разгрузочный день, если цель сбросить килограмм-два».

Многие после «загрузочных» майских дней, как отметила диетолог, испытывают дискомфорт, кишечник еще не успел избавиться от шашлыков, ведь мясо переваривается очень долго. Особенно в сумме с другими высококалорийными блюдами. Именно поэтому разгрузочные дни отлично помогают избавиться от всего лишнего и ненужного.

Избавление от жира

«В общем, со сбрасыванием результатов майских праздников особых проблем нет, опасность таится там, где люди хотят похудеть за счет избавления от жировой ткани. У многих этот процесс сначала идет хорошо, особенно если организм не испуган диетами, но дальше начинаются проблемы. Резкое избавление от лишнего веса организм воспринимает как крайне стрессовую ситуацию сродни войне. Он боится, что поступление калорий может совсем прекратиться, потому начинает все, что поступает, перебрасывать в жир: ему необходимо создать запасы для обеспечения дыхания, работы сердца, все остальное — непозволительная роскошь», — объяснила Соломатина.

В итоге чем чаще человек устраивает загрузочно-разгрузочные дни, пытается быстро похудеть, резко сокращает калорийность, тем активнее организм начинает восстанавливать вес. Причем делает это совсем не так эстетично, как раньше.

«Если бывает так, что человек округлых, но приятных, гармоничных форм, то после таких стрессов все лишнее организм начинает просто складировать куда попало. Так что каждое быстрое похудение, конечно, приносит результат, но со временем он будет становиться все меньше и меньше. А набор веса будет становиться все больше», — подытожила специалист.

Лучшим способом сбросить вес, по ее словам, станет, прежде всего, отказ от простых сахаров, конфет, тортов, белой муки, нецельнозерновых круп, продуктов с высоким гликемическим индексом. После можно сократить калорийность привычного рациона примерно на 15 процентов, чтобы не испугать организм резкими переменами, и увеличить физическую нагрузку.