Раскрыт возможный мотив убийства воров в законе Астика и Хасика

В Абхазии раскрыли возможный мотив расстрела воров в законе Астика и Хасика в Сухуме

В Абхазии на заседании суда по делу об убийстве воров в законе Астамура Шамбы (Астик) и Алхаса Авидзбы (Хасик) в 2019 году гособвинение раскрыло возможный мотив преступления. Подробности сообщает «Sputnik Абхазия».

В документе, составленном начальником Отдела по борьбе с организованной преступностью МВД республики, говорилось, что в Абхазии периодически возникали конфликты между сухумским и гудаутским кланами. Группы делили между собой сферы влияния. Победителям в этом противостоянии оказались последние.

Воры в законе Астик и Хасик были приближенными законника Рауля Барцбы (Пыза), возглавлявшего гудаутский клан. По версии гособвинения, их оппоненты не смирились с потерей влияния и пошли на убийство из мести.

22 ноября 2019 года примерно в 14:40 по местному времени группа неизвестных в масках подъехала на машине к ресторану «Сан-Ремо» на проспекте Леона и открыла огонь из автоматов по посетителям заведения. Погибли Астик и Хасик, ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Она скончалась в больнице.

Вскоре были задержаны участники сухумского клана Эрик Чкадуа и Беслан Бганба, а также Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая. Их обвинили в умышленном убийстве общеопасным способом, незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.

Чкадуа также предъявили обвинение в хищении двух автомобилей.

