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«Трамвай Победы» запустили во Владикавказе

Во Владикавказе начал курсировать «Трамвай Победы»

Кадр: iRYSTON TV / YouTube

Во Владикавказе в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запустили «Трамвай Победы». Об этом сообщает ТАСС.

В салоне трамвая транслируют фильмы о войне. «В преддверии 9 Мая администрация Владикавказа выпускает на городской маршрут исторический вагон — кинотрамвай "Победа"», — рассказали в администрации города.

Тематический трамвай оформлен празднично. Прокатиться на нем можно бесплатно в период с 4 по 14 мая.

В конце апреля в Карачаево-Черкесию прибыл ретропоезд «Победа». В честь прибытия поезда состоялось театрализованное представление «Перекрестки военных дорог — перекрестки военных судеб». Ретропоезд курсирует по Северо-Кавказской железной дороге накануне Дня Победы ежегодно с 2010 года.

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Варвара Кошечкина
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