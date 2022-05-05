В Госдуме призвали простить все долги регионам

Депутат Госдумы Леонов предложил простить все долги регионам

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

По его мнению, на такой шаг нужно пойти с учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты. Если простить долги, то это «даст регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе и по исполнению социальных обязательств перед людьми», уверен Леонов.

«У нас почти все регионы — должники. К примеру, долг Смоленской области по состоянию на 1 января этого года составляет 20 миллиардов рублей», — отметил депутат. Заместитель Министра финансов Леонид Горнин на это ответил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Кроме того, у регионов есть возможность не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на поддержку новых инвестиционных проектов.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года. На втором месте среди самых успешных регионов названа Москва.