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В Госдуме призвали простить все долги регионам

Депутат Госдумы Леонов предложил простить все долги регионам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Леонов предложил аннулировать долги российских регионов перед федеральным центром. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

По его мнению, на такой шаг нужно пойти с учетом сложной экономической ситуации и санкционной политики Запада, чтобы ослабить нагрузку на региональные бюджеты. Если простить долги, то это «даст регионам больше свободы финансовой деятельности, в том числе и по исполнению социальных обязательств перед людьми», уверен Леонов.

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«У нас почти все регионы — должники. К примеру, долг Смоленской области по состоянию на 1 января этого года составляет 20 миллиардов рублей», — отметил депутат. Заместитель Министра финансов Леонид Горнин на это ответил, что до 2029 года кредиты субъектов федерации реструктуризированы. Кроме того, у регионов есть возможность не возвращать задолженность по графику, а направлять средства на поддержку новых инвестиционных проектов.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг социально-экономического положения регионов России по итогам 2021 года. На втором месте среди самых успешных регионов названа Москва.

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Платон Щукин
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