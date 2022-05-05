Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»

«Газпром» задействует мощности «Северного потока-2» для газоснабжения регионов России

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

«Газпром» намерен задействовать «избыточные» сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для газоснабжения северо-западных регионов России, говорится в сообщении компании в Telegram.

Применение им газовый гигант решил найти в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в Германию, не эксплуатируется. При этом в компании уточнили, что если немецкая сторона все же примет решение о вводе проекта в эксплуатацию, в работу смогут включить только одну нитку с полной загрузкой.

«Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток-2" возможно будет не ранее 2028 года», — добавили в «Газпроме».

«Северный поток-2» был заморожен в феврале, несмотря на окончание строительства. В конце марта стало известно, что компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. В начале апреля о возможности закрытия сообщила и компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока — 2».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»
Семак оценил отстранение российских команд от международных турниров
Российские военные захватили украинский Т-64 с редкими пулями
Володин сравнил украинских боевиков на «Азовстали» с типичными террористами
В Подмосковье у бизнесмена украли яхту за 10 миллионов рублей
Губернатор приграничного региона описал ущерб от обстрела Украиной
Россияне массово пересели с самолетов на поезда
Лукашенко посоветовал Западу спать спокойно
Минобороны сообщило об уничтожении более 600 бойцов ВСУ
Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.