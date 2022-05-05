«Газпром» нашел применение «Северному потоку-2»

«Газпром» задействует мощности «Северного потока-2» для газоснабжения регионов России

«Газпром» намерен задействовать «избыточные» сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для газоснабжения северо-западных регионов России, говорится в сообщении компании в Telegram.

Применение им газовый гигант решил найти в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в Германию, не эксплуатируется. При этом в компании уточнили, что если немецкая сторона все же примет решение о вводе проекта в эксплуатацию, в работу смогут включить только одну нитку с полной загрузкой.

«Начало включения в работу второй морской нитки газопровода "Северный поток-2" возможно будет не ранее 2028 года», — добавили в «Газпроме».

«Северный поток-2» был заморожен в феврале, несмотря на окончание строительства. В конце марта стало известно, что компания — оператор трубопровода Nord Stream 2 AG подаст заявление на банкротство в Швейцарии. В начале апреля о возможности закрытия сообщила и компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока — 2».