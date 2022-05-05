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Ургант ответил пожелавшему плюнуть ему в лицо режиссеру

Ургант ответил режиссеру Эдуарду Боякову, который заявил о намерении плюнуть ему в лицо
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский телеведущий Иван Ургант ответил экс-худруку МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову, который заявил о намерении плюнуть при встрече ему в лицо. В своем Telegram-канале он также опроверг информацию о том, что он публиковал фейковое видео о российском танке.

«Прослышав о вашем мужественном решении плюнуть в меня при встрече, я испытал смешанные чувства — с одной стороны, как учили меня старшие товарищи, не будет ячменя. С другой, думал я, Эдуард — человек основательный, глубокий, начнет копить слюну, и при отсутствии нашей встречи в ближайшее время существует огромный риск самозахлебнуться. Тем самым обезглавив прогрессивную и культурную жизнь страны», — поиронизировал Ургант, обращаясь к пожелавшему плюнуть в него режиссеру.

Ведущий отметил, что не имел права молчать. «Итак, ничего я не публиковал! Это вообще мой первый пост в Telegram. А это значит, дорогой Эдуард, пришло время глотать!» — высказался Ургант. Шоумен также подчеркнул, что не собирается отвечать на все ложные сообщения о себе.

Бояков заявил, что намерен плюнуть Урганту в лицо при личной встрече, после того, как в Telegram от имени ведущего было опубликовано фейковое видео о российском танке. Кроме того, в интервью журналистке Ксении Собчак на YouTube он заявил, что Ургант ранее не опровергал причастность к ролику, что должен был сделать в случае, если его публиковал не он.

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Асель Минбаева
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