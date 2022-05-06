Голландский производитель элитных яхт пострадал из-за российского олигарха

Производитель элитных яхт пострадал из-за попавшего под санкции олигарха Алекперова

Голландский производитель элитных яхт Heesen Yachts столкнулся с нарушением поставок из-за российского олигарха Вагита Алекперова — одного из бенефициарных собственников, попавшего под западные санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Некоторые британские поставщики, в том числе Rolls-Royce, прекратили контракты с компанией, поскольку по законам страны они не могут выполнять обязательства перед фирмами, попавшими под санкции, рассказала пресс-секретарь Heesen Yachts Сара Джоанола. Пострадавшая компания может вернуть поставщиков, если объявит о банкротстве и возобновит работу под руководством другого владельца. Однако, по словам Джоанолы, такой вариант в настоящий момент не рассматривается.

Обострение ситуации на территории Украины привело к введению санкций со стороны Евросоюза и Великобритании против российских миллиардеров и бизнесменов, чтобы ограничить перемещение активов. За ними последовали аналогичные действия со стороны США. Санкции предусматривают заморозку активов людей и организаций, причастных к российско-украинскому конфликту, либо тех, кто получает какую-либо выгоду от правительства России или поддерживает его.

В апреле компания пыталась исправить ситуацию и заявила, что российский миллиардер является одним из владельцев, но не управляет бизнесом. Производитель роскошных яхт также апеллировал к тому, что Алекперов на тот момент был в санкционном списке Великобритании, но не ЕС.

После того, как Европейский союз, Великобритания и Австралия ввели санкции против бывшего члена правления «Лукойла», Вагит Алекперов решил досрочно выйти из руководящих органов, чтобы не препятствовать развитию компании.