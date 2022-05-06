Ведущая Первого канала раскритиковала запрет Instagram в России

Ведущая Первого канала Андреева назвала запрет Instagram в России неправильной мерой

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскритиковала блокировку соцсети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России и назвала такое решение не совсем правильной мерой. Таким образом она высказалась на Форуме кубанской журналистики, передает РИА Новости.

Журналистка подчеркнула, что продолжает вести свою страницу в соцсети через VPN-сервис. «Я считаю, что запрещать Instagram на территории России для людей, не ведущих экстремистскую деятельность, это неправильно», — заключила она.

Андреева также указала на «политику двойных стандартов», так как, по ее словам, с одной стороны принято решение о запрете соцсети, а с другой — каждый желающий все равно имеет возможность получить к ней доступ.

29 апреля сообщалось, что в Тверской районный суд Москвы поступила жалоба американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) на решение о запрете ее деятельности в России из-за экстремизма. Дата рассмотрения жалобы в суде пока не назначена.

Meta была признана экстремистской организацией в России 21 марта. Деятельности корпорации и принадлежащих ей Facebook и Instagram была запрещена на территории страны. С соответствующим требованием выступила Генпрокуратура в начале марта. Тогда же Следственный комитет возбудил уголовное дело против организации: причиной стало распространившееся в сети сообщение о том, что компания якобы разрешила в некоторых странах не удалять призывы к насилию в отношении российских военных.