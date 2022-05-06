Девушка вколола ботокс в стопы ради туфель на каблуках

Стилистка Макхейл вколола ботокс в стопы, чтобы носить высокие каблуки без боли всю ночь

Стилистка Эбби Макхейл вколола ботокс в стопы ради того, чтобы носить высокие каблуки без боли всю ночь. Соответствующей информацией она поделилась с изданием The Sun.

По словам девушки, в молодости она часто выходила в свет в туфлях на 15-сантиметровых шпильках, однако теперь не может ходить в них долгое время. Несмотря на болевые ощущения, Макхейл все равно любит носить босоножки на высокой платформе, поэтому она сделала инъекции ботокса в подушечки стоп.

Отмечается, что соответствующая процедура, направленная на снижение чувствительности, обошлась девушке в 350 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей). Кроме того, Макхейл рассказала изданию, что ботокс помогает справиться с чрезмерным потоотделением, а также воспалением в обрабатываемой области.

Героиня материала подчеркнула, что отправилась на вечеринку после проделанной манипуляции и не почувствовала боли в ногах, несмотря на то что танцевала на 10-сантиметровых шпильках. Журналисты издания предполагают, что такие знаменитости, как актриса Николь Кидман и телезвезда Ким Кардашьян, также облегчают боль, вызванную неудобной обувью, упомянутым способом.

В марте англичанка Джорджия Бейгри раскрыла простой способ, как носить туфли на высоких каблуках без болевых ощущений. Девушка решила выяснить, как избавиться от дискомфорта при ходьбе в неудобной обуви, и проверила лайфхак, который посоветовали ей пользователи сети. Так, блогерша приобрела обезболивающий крем, используемый перед нанесением татуировок, и испытала его действие на себе.