Умер украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко

Украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко скончался на 78-м году жизни

Украинский писатель-фантаст Сергей Дяченко умер на 78-м году жизни. Об этом его супруга и соавтор Марина Дяченко сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Причина смерти не уточняется. Жена автора отметила, что он скончался 5 мая. Писатель проживал в Лос-Анджелесе, США, с 2013 года.

Сергей Дяченко родился в Киеве 14 апреля 1945 года. До 2009 года он жил с женой в украинской столице, после чего на несколько лет перебрался в Москву, а затем — в Лос-Анджелес. В соавторстве с супругой он написал, в частности, книжную трилогию «Ведьмин век», цикл «Вишенки» и дилогию Vita Nostra. Писатели также выступили авторами сценариев к таким фильмам, как «Обитаемый остров», «Темный мир: Равновесие», «Он — дракон».

