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Кардиолог предупредила о возможности инфаркта при нормальном давлении

Кардиолог Анна Кореневич: инфаркт возможен и при нормальном давлении

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Врач-кардиолог, психолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич предупредила, что инфаркт возможен не только при гипертонии, но и при нормальном артериальном давлении. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам эксперта, возможность инфаркта сохраняется и при нормальном давлении, уровне холестерина и сахара в крови. «К инфаркту ведут наши эмоциональные проблемы, которые мы накапливаем годами и даже десятками лет. Поэтому количество инфарктов, инсультов, аритмий, гипертонии и прочих сердечно-сосудистых заболеваний растет год от года», — говорит специалист.

Кореневич объясняет это тем, что не все успевают адаптироваться к большому потоку информации в современном мире. «У тех, кто не успевает, накапливаются эти эмоциональные проблемы и травмы, заблокированные стрессы, неразрешенные задачи — все это в итоге выливается в соматические заболевания», — объяснила она.

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Даже при нормальном артериальном давлении врач рекомендует соблюдать режим дня, правильно питаться, заниматься спортом и дозировать новости, а также с 35 лет регулярно проходить диспансеризацию.

Ранее врачи-кардиологи напомнили о четырех основных признаках сердечного приступа. По их словам, затрудненное дыхание и тошнота могут указывать на опасный недуг и если вовремя не предпринять меры, все может закончиться летальным исходом.

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Александра Лисица
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