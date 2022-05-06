В ЛНР отчитались о потерях украинской армии

Народная милиция ЛНР отчиталась об уничтожении 12 бойцов ВСУ за сутки

Силы Луганской народной республики за прошедшие сутки уничтожили 12 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Речь идет о временном промежутке с 5 по 6 мая. По словам представителя Луганска, за этот срок украинская армия также лишилась двух бронетранспортеров, одного танка и шести автомобилей. Сведений о потерях со стороны ЛНР военный не привел.

«Противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника», — отчитался Филипоненко.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал жителям Мариуполя полностью восстановить его, не оставляя местных один на один со своими проблемами. «На помощь придет вся Россия. Дети летом отдохнут в здравницах РФ, в том числе крымских», — заверил политик.